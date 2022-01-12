Официальный отель Эрмитажа выставили на торги за 2,7 млрд рублей

В Санкт-Петербурге продают официальную гостиницу Эрмитажа. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге выставили на торги официальную гостиницу Эрмитажа. Цена вопроса изначально составляет 2,7 млрд рублей. Конец торгов назначен на 26 января. Покупатель получит 8 этажей исторического здания размером в 11,4 тысячи квадратных метров. Гостиницу можно взять даже в ипотеку, только на срок не более 10 лет. Причина продажи объекта не называется.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административно-управленческих и общественных объектов, площадь 2 750 кв. м. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 10, лит. А, - сообщается на сайте «Торги.ру».

Добавим, что гостиницу открыли в 2013 году. Владельцу разрешили легально использовать имя Эрмитажа и товарный знак.