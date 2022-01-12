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Общество12 января 2022 19:57

С гололедом в Петербурге борются 7 тысяч дворников и 500 единиц техники

В Смольном рассказали последние новости об уборке города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном рассказали последние новости о борьбе с гололедом и наледью на крышах.

В Смольном рассказали последние новости о борьбе с гололедом и наледью на крышах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 тысяч дворников и 500 единиц уборочной техники борются с гололедом, наледью и снегом во дворах Санкт-Петербурга. В жилищном комитете Смольного рассказали последние новости о работе специалистов ручного труда. Из-за внезапной оттепели, которая придет в город на пару дней, во всех районах, особенно в центральных, распорядились усилить интенсивность труда кровельщиков. В пример другим коммунальщикам ставятся рабочие из Невского района.

- В Невском районе чистят дворы по квартальному принципу. Сначала кровельщики сбрасывают с крыш снег и наледь, затем дворники и специализированная техника подбирают осадки, после чего увозят на утилизацию. После этого расчищенную территорию обрабатывают песко-соляной смесью, - передает пресс-служба жилкома Петербурга.

Чиновники отдельно просят жителей поглядывать на крыши и быть осторожными на скользких улицах в период оттепели.

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