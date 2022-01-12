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Здоровье12 января 2022 20:11

Темпы вакцинации от ковида в Петербурге резко выросли после праздников

11 января всего привились более 18 тысяч человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге выросли темпы вакцинации от коронавируса после новогодних праздников.

В Петербурге выросли темпы вакцинации от коронавируса после новогодних праздников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге резко выросли темпы вакцинации от коронавируса после окончания новогодних праздников. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. По данным чиновников, 10 января 2022 года от инфекции привились почти 18,8 тысячи жителей Северной столицы. Для сравнения, 2 января таковых было лишь 2,5 тысячи человек.

- За 11 января первый компонент вакцины получили 8 478 петербуржцев, а всего медики сделали 18 018 инъекций. С начала пандемии привились более 800 тысяч лиц старше 60 лет, - передает пресс-служба комздрава.

Добавим, что со второй половины января темпы вакцинации в Петербурге могут еще сильнее вырасти – прививать начнут детей, но только с согласия родителей и в поликлиниках. Ранее «Комсомолка» подробно ответила на главные вопросы по поводу «школьной» кампании по вакцинации.

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