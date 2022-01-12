Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов обновили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

Мишина и Галлямов установили мировой рекорд в парном фигурно катании на чемпионате Европы в Таллине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд в короткой программе в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Пара набрала 82,36 балла, всего лишь на 0,02 пункта опередив предыдущее достижение соотечественников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. На интервью с журналистами ребята признались, что даже не обратили внимания на установленный рекорд – по их словам, главное смотреть на чистоту проката.

- Хотя потом можно и погордиться. Мы идем постепенно от соревнования к соревнованию. Так постепенно дойдем до Олимпиады, а там видно будет, - подчеркнул Александра Галлямов.

Напомним, ранее петербургские фигуристы, которых тренирует легендарная Тамара Москвина, выиграли чемпионат России среди пар и обеспечили себе попадание на Олимпиаду в Пекине.