В Петербурге ищут людей для вооруженной охраны наркотических анальгетиков

В Петербурге выделили более 1 млн рублей на перевозку наркотических анальгетиков из Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге выделили более 1 млн рублей на транспортировку в город наркотических анальгетиков из Москвы. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке, заказчиком которой выступает «Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств». Перевозку психотропных лекарств будет контролировать вооруженная охрана. Требования к ответственному заданию подходят лишь для частных охранных предприятий: необходимо иметь тонну разрешений, в том числе на оружие, и спецавтомобиль.

- Срок доставки должен быть 24 часа с момента получения груза. Объем перевозимого груза от 1 кубометра до 7. Число перевозимого груза за один рейс от 1 килограмма до 7 кубометров. От охранников требуется иметь отсутствие медицинских противопоказаний для получения допуска на право работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, - сообщается в конкурсной документации.

Добавим, что аукциона как такого не было – поставщика услуги определили ровно за один день. Наркотические лекарства будут возить в Петербург периодически в течение всего 2022 года.