Двухкилометровую пешеходную набережную построят в Кронштадте

В Кронштадте построят двухкилометровую пешеходную набережную. Фото: "Остров фортов"

В Кронштадте собираются построить двухкилометровую пешеходную набережную. Об этом сообщается в распоряжении комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, которое есть в распоряжении «Комсомолки». Объект возведут в рамках реализации масштабного кластера «Остров фортов». Вот только ввода набережной в эксплуатацию придется подождать. Документации по планировке территории обещают закончить только к лету 2023 года.

Предполагается, что пешеходный променад станет лишь одним из семи объектов дорожной инфраструктуры на «Острове фортов».

- Строительство пешеходной набережной включили в проект «Остров фортов» по просьбе кронштадтцев. Променад будет комфортным для прогулок матерей с колясками, пенсионеров и молодежи, а также для спортсменов – бегунов, велосипедистов, роллеров, - уверена куратор туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

Добавим, что пешеходная набережная расположится между местным портовым комплексом и сквером «Инчхон».