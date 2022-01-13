Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 января 2022 года: Подробности детской вакцинации в городе и изменение платы за вывоз мусора

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 января 2022 года. В городе вот-вот стартует детская вакцинация от коронавируса. Начнется она во второй половине января. Прививать школьников будут специальной вакциной «Спутник-М». Делать это будут в детских поликлиниках, с разрешения родителей. Комздрав обещает никого не принуждать к вакцинации. QR-коды детям выдавать не будут, не положено по закону.

В Петербурге продолжаются проблемы с оперативной уборкой снега. В городе заметили очередь из 42 самосвалов с сугробами, которые выстроились у приемного пункта на Мебельной улице. Очевидцы пишут, что водители стоят в пробке по шесть часов, чтобы разгрузиться.

«КП-Петербург» выяснила, как в городе изменится плата за вывоз мусора. В Северной столице с 1 января стартовала мусорная реформа. Отходы вывозят пока что плохо, но платить за это уже нужно по новой системе. Тариф в 2022 годе составляет 6 рублей 40 копеек за 1 «квадрат» жилья. За обычную «однушку» придется заплатить чуть более 200 рублей. Увы, но перерасчет нельзя сделать, даже если человек в квартире не проживает и вообще толком не мусорит.