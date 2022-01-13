Шторм и оттепель принесет вихрь "Эльза" в Петербург 13 января

Вихрь "Эльза" принесет шторм и оттепель в Петербург 13 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Санкт-Петербурге сильно поменялась. 13 января 2022 года на Северную столицу обрушится циклонический вихрь "Эльза", который принесет с собой шторм, оттепель и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться тёплым сектором циклонического вихря «Эльза», центр которого кружит над акваторией Баренцева моря. По его южной периферии в регион придут тёплый и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Это сделает погоду облачной и ветреной, пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый снег и в дожди, - рассказал синоптик.

После сильных морозов, которые были накануне, в городе потеплело на 20 градусов. Так, днем в Петербурге до плюс 1-3 градусов, по области от минус 2 до плюс 4 градусов.

Ветер ожидается западный 7-12 метро в секунду, с порывами до 14-19 метров в секунду.

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