Два человека погибли в пожаре в Курортном районе Петербурга

Два человека погибли в пожаре в частном доме в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 13 января 2022 года в Санкт-Петербурге произошел смертельный пожар. В начале первого ночи на пульт экстренной службы Северной столицы поступило сообщение о возгорании в частном доме, расположенном на Загородной улице в Зеленогорске. На место немедленно выехали пожарные.

- Прибыв по адресу, спасатели обнаружили, что горит одноэтажный дом с мансардой. Постройка размером 10 на 10 метров выгорела по всей площади, - рассказали в МЧС Петербурга.

Спасатели в составе девяти человек и три пожарные машины почти три часа тушили разбушевавшееся пламя. В итоге к 3 часам ночи огонь был локализован. В сгоревшем доме пожарные обнаружили два трупа.

На данный момент личности погибших устанавливается. Также выясняются причины возгорания.