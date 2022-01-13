Частный дом сгорел дотла в Курортном районе Петербурга

Частный дом сгорел в Сестрорецке в ночь на 13 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар произошел в Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на 13 января 2022 года. Во втором часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что в частном доме на 6-й Тарховской улице в городе Сестрорецк произошло возгорание. На место выехали спасатели.

- По указанному адресу по всей площади выгорел одноэтажный дом с мансардой, размером 6 на 8 метров, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

Спасатели 15 человек личного состава и три пожарные машины в течение часа боролись с огнем. К 3 часам ночи пожар был локализован.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако причина пожара пока не известна.

Напомним, что этой же ночью в городе Зеленогорск Курортного района также произошел пожар в частном доме. Там погибли два человека.