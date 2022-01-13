Рабочий упал с крыши во время чистки снега в Петербурге

В Петербурге рабочий упал с крыши во время чистки снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге рабочий упал с крыши здания, когда ее чистил. В третьем часу дня 12 января 2022 года в скорую помощь поступил звонок о том, что с крыши детского сада на улице Седова упал мужчина. Медики сразу же выехали на место.

- Выяснилось, что около 14:40 при производстве чистки снега 17-летний парень упал с крыши двухэтажного детского сада № 51, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После падения молодой человек выжил, но получил серьезные травмы. В больнице у него диагностировали сотрясение и ушиб мозга, гематомы головы, перелом основания черепа, а также множество других переломов и травм.

Сейчас юноша находится в больнице под присмотром врачей. По факту падения проводится проверка.

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