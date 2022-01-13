Проверка соблюдения масочного режима прошла в метро Петербурга

Рейд на соблюдение масочного режима прошел в метро Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова прошли проверки на соблюдение масочного режима в метро. Так, 12 января 2022 года, состоялся рейд на станциях "Улица Дыбенко" и "Проспект Большевиков". Об этом рассказали в Смольном.

- Сотрудники Петербургского метрополитена проверяли пассажиров в вестибюлях, на платформах и в вагонах поездов. В первую очередь проверяющие напоминали петербуржцам о необходимости использовать маски на территории метро, - отметили в городской администрации.

Чаще всего после замечания пассажиры надевали маски. Те, у кого не было средств защиты не пускали в метро. А вот на самых настойчивых нарушителей были составлены акты об административном правонарушении.

Напомним, что штраф за отсутствие маски в общественном месте - 4 тысячи рублей, за повторное нарушение - 5 тысяч рублей.

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