Врача-психиатра задержали за стрельбу по мужчине в Петербурге

Психиатр выстрелил в мужчину из-за ссоры на улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали врача-психиатра за стрельбу по человеку. Вечером 11 января 2022 года в полицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что у дома 8 по улице Веденеева во время конфликта в него выстрелил неизвестный человек, после чего сбежал. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Выяснилось, что между пострадавшим и 58-летним врачом-психиатром одной клинической больницы возник конфликт из-за того, что собака медика схватила заявителя за перчатку. В итоге психиатр выстрелил в мужчину из газового пистолета, - рассказал источник.

Пострадавший поступил в Мариинскую больницу. У него химический ожог коньюктивы и роговицы первой степени обоих глаз. После оказания помощи его отпустили домой.

Врача задержали. Он опрошен и отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.