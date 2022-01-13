Транспортный коллапс возник на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского из-за светофора

Неработающий светофор заблокировал движение на перекрестке Энгельса и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Настоящий транспортный коллапс произошел утром 13 января на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского. Причиной жесткой пробки стал неработающий светофор. Водители пытаются проехать кто во что горазд, в итоге встало все: и машины и трамваи.

- Не работает светофор на перекрестке Энгельса-Луначарского! Коллапс, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», снявшие фото происходящего из окна.

В комментариях горожане иронично отмечают «высокий уровень культуры» водителей, которые выезжают на забитый транспортом перекресток, даже не пытаясь кого-то пропустить.

- Если бы каждый думал о других и не «щемился», даже с неработающим светофором можно было бы ехать без пробок. Удавятся, но не пропустят друг друга. Менталитет не тот, - возмущаются петербуржцы.