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Происшествия13 января 2022 7:36

В Петербурге задержали мужчину, найденного раненным в квартире рядом с трупом матери

Следственный комитет возбудил дело об убийстве
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который был обнаружен раненным в квартире рядом с трупом своей матери. Об этом 13 января "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 30 декабря 2021 года в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 70-летняя знакомая не вышла на работу, на телефон не отвечает и квартиру, где живет, не открывает, - сообщил источник.

Тогда на место приехала полиция, вскрыла дверь в квартиру дома 55 по проспекту Науки. Внутри на кровати в комнате был обнаружен труп женщины. У нее было много гематом на лице и следы удушения. В ванной без сознания полицейские обнаружили ее 45-летнего сына с резанными ранами на шее. Его госпитализировали в больницу.

Пока мужчина был на лечении, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. 12 января сына убитой выписали, после чего его сразу же задержали и поместили под стражу в качестве подозреваемого. Расследование продолжается.