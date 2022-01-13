46 собак украли из дома женщины-бизнесмена в Ленобласти

Из дома бизнес-леди украли 46 собак. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Тосненского района ищет воров, которые обчистили частный дом в поселке Ульяновка. Злоумышленники похитили не только 1,5 миллиона рублей наличными, но и …46 собак.

- 12 января в 18:00 в полицию от женщины-индивидуального предпринимателя поступило сообщение о краже. По словам заявителя, неизвестный преступник разбил окно и проник в дом, где совершил хищение денег и 46 собак различных пород, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Общий ущерб был заявлен в два миллиона рублей. То есть пропавших животных хозяйка оценила в 500 тысяч.

Известно, что дом охранной сигнализацией не оборудован, видеонаблюдения также нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Собак и деньги ищут.