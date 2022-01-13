Более 3 тысяч человек оштрафовали за отсутствие масок в транспорте Петербурга в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за 2021 год более 3 тысяч человек получили штраф за отсутствие защитных масок в общественном городском транспорте. Об этом 13 января 2021 года рассказали в комитете по транспорту города. Причем, чаще всего наказывали пассажиров метро.

- Всего за 2021 год в отношении пассажиров петербургского общественного транспорта составлено 3035 актов об административном правонарушении за проезд без средств индивидуальной защиты органов дыхания, - рассказали в Смольном.

Так, в метро получили штрафы более 1,9 тысячи человек, в наземном транспорте - более 1 тысячи человек.

Напомним, что штраф за отсутствие маски в наземном общественном транспорте и в метрополитене, а также при нахождении на остановках, на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзале и аэропорту - 4 тысячи рублей, при повторном нарушении - 5 тысяч рублей.

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