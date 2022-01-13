Петербуржец, подавший иск об отмене QR-кодов, не смог прийти на суд, так как заболел коронавирусом

Суд об отмене кодов не состоялся из-за болезни одного из истцов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Причиной, по которой Городской суд Петербурга не смог рассмотреть дело об отмене QR-кодов, оказалась достаточно интересной. Мужчина, подавший один из исков, не смог прийти на заседание, так как заболел коронавирусом. А без него адвокат не смог решить, присоединяться к другим подобным искам, коих к Смольному подано аж четыре.

- Рассмотреть дело по существу не удалось, так как в суде зарегистрировано еще три иска в различных трактовках. Суд разрешал вопрос о возможности объединения исков. Представитель одного из истцов просил отложить судебное заседание, поскольку истец болеет коронавирусной инфекцией и его позицию нужно согласовать, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат других истцов также отметил необходимость ознакомления с документами для возможности объединения иска в один коллективный. Представители Смольного, как ответчика, высказались за рассмотрения дела единым иском.

Следующее заседание по отмене QR-кодов в Петербурге пройдет через четыре дня.

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