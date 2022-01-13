Названы самые распространенные виды онкологии в Санкт-Петербурге

Эксперты назвали самые распространенные виды онкологии в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты назвали самые распространенные виды онкологии, которые встречаются у жителей Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев во время конференции 13 января 2022 года.

- Первое место занимает рак молочной железы у женщин. Следом идет рак легких у мужчин, - отметил Беляев.

Топ завершает рак предстательной железы, однако сейчас заболевание "стремится" к первому месту. Отмечается, что в этом направлении улучшилась диагностика, а также постепенно снижается количество пациентов с раком легких.

Напомним, что из-за пандемии в Петербурге в целом снизилась выявляемость онкологических заболеваний. Чаще болезнь обнаруживают уже на более запущенной стадии развития.