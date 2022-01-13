Прорыв трубы произошел при испытаниях с повышенным давлением. Фото: vk.com/gazonsever

Две машины провалились в яму с кипятком на Гражданском проспекте. Коммунальная авария на теплосетях произошла утром 13 января в районе станции метро «Академическая». Водители не заметили промоину в асфальте и дружно «нырнули» в нее.

- Гражданский проспект затопило! Две машины провалилось. Минивен на ходу въехал в яму. Легковушка выезжала из двора тоже провалилась, - сообщают местные жители в паблике «Газон СПб» ВКонтакте.

По данным ГУП «ТЭК СПб», на теплосетях проверяли прочность при повышенном давлении. И труба диаметром 500 мм не выдержала. Из-за плановых работ, которые планировали завершить к утру 14 января, пришлось ограничить подачу тепла и горячей воды в 96 домов.

Сейчас прорыв локализован, на устранение последствий отведено 20 часов, но ремонт постараются завершить пораньше.

Напомним водителям и пешеходам, что не стоит пытаться проехать или пройти по луже, особенно если от нее идет пар. Держаться от мест парения лучше подальше.

- В зоне разлива на Гражданском проспекте оказались два автомобиля. Первый автомобиль не пострадал и самостоятельно покинул территорию. Вторую машину в 13:00 погрузили на эвакуатор. Ущерб будет оценен страховой компанией, - сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

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