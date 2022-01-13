В Петербурге «омикрон» выявлен уже у 305 больных

Появились ли в Северной столице контактные больные - пока не известно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге растет заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». По сравнению с двадцатыми числами декабря количество зараженных выросло почти в 39 раз. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» в четверг, 13 января, сообщил информированный источник.

- На данный момент речь идет о 305 подтвержденных случаях, - уточнил собеседник издания.

Напомним, первый случай заболевания штаммом «омикрон», который специалисты считают более заразным и потенциально более опасным, чем предыдущий штамм «дельта», в Петербурге выявили еще 9 декабря прошлого года. Носителем вируса стала девушка, вернувшаяся в Северную столицу из Объединенных Арабских Эмиратов. Уже к 20 декабря два случая превратились в восемь. На тот момент все официально зарегистрированные случаи заражения являлись завозными. Так ли это сейчас, или в городе уже появился «контактный» «омикрон», источник «Комсомолки» уточнить затруднился.

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