Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла до 1,8 тысячи человек в сутки

Более 1,8 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. После продолжительных новогодних выходных, когда в сутки выявляли менее 1,5 тысяч человек, статистика пошла вверх. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 13 января 2022 года в Северной столице диагноз поставили еще более чем 1,8 тысяче горожан.

- За сутки в Петербурге коронавирус обнаружен у 1839 человек, также выздоровели 2614 пациентов. Скончались в следствии болезни 58 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Северной столице по официальным данным коронавирусом заболели 870 526 жителей города. Из них справиться с болезнью удалось 816 693 пациентам, умерли от инфекции 28 811 человек.

Напомним, что во второй половине января в Петербурге начнется кампания по вакцинации от коронавируса школьников.