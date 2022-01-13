Группа ДДТ собрала 25 миллионов рублей пожертвований для записи альбома

Сбор денег оказался успешным на 1000% Фото: planeta.ru

Петербургская рок-группа ДДТ собрала более 25 миллионов рублей на запись нового альбома. Деньги им пожертвовали поклонники через краудфандинговую платформу Planeta. Причем сумма оказалась в 10 раз больше, чем планировалось изначально. А набрать ее удалось всего за три месяца.

- Дорогие друзья! Спасибо вам всем огромное за участие в нашем краудфандинге. Обещаю, что все эти деньги пойдут на дальнейшую реализацию наших творческих планов и вообще на добрые дела! Мы озадачены той суммой, которую удалось собрать. Это очень здорово и окрыляет, - написал на странице сбора лидер ДДТ Юрий Шевчук.

Он отметил, что благодаря отзывчивости фанатов, группа не только сможет пережить тяжелое время без живых концертов, которые отменены из-за пандемии, но также приобрести новые микрофоны, провода и прочее оборудование, необходимое для записи музыки.

Новый альбом и клипы, как сообщают музыканты, «уже на подходе».