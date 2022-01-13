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Дом. Семья13 января 2022 10:11

Русский музей призвал петербуржцев кормить птиц зимой

Пернатые нужны садам города для защиты деревьев
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Русском музее попросили жителей Петербурга кормить зимой птиц

В Русском музее попросили жителей Петербурга кормить зимой птиц

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Русском музее обратились к жителям Санкт-Петербурга с просьбой кормить птиц зимой. Пернатые необходимы садам и паркам города для защиты деревьев от вредителей. Поэтому их подкормка в холодное время города очень важна. Об этом в пресс-службе музея рассказали 12 января 2022 года.

- Специалисты Русского музея круглый год ведут учет видов птиц и их численность. Ежегодно закупается корм для птиц, остающихся на зимовку, - рассказали в музее.

В садах при музее птиц кормят каждый день в утренние часы. Однако горожане, как отметили в Русском музее, это могут делать в любое время. Лучше всего используя кормушку.

Также петербуржцев попросили не кормить ворон и голубей на территории садов, так как они распугивают мелких птиц.