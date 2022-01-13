Труп пенсионерки с выколотыми глазами и вырезанными органами нашли на юге Петербурга

Сын жестоко убил мать в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткое убийство произошло в Петербурге. Вечером 12 января в квартире одного из домов Красносельского района был найден труп пенсионерки с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами. Полицию на улицу Пионерстроя вызвали жители дома, сообщившие о жутких криках у соседей.

- Сын убил мать. Состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, он напал на женщину, выколол ей глаза и вырезал органы, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что погибшей было около 80 лет, ее сыну – 46. Мужчина долгое время страдал от психического расстройства, но ранее не был буйным. Он жил в квартире вместе с родителями. Однако некоторое время отец мужчины умер.

Что стало причиной нападения, устанавливает следствие. Предполагаемый убийца задержан.