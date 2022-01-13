Мужчина пострадал во время пожара в гараже в Петербурге

В Петербурге во время пожара в гараже пострадал мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в гараже. В половину двенадцатого дня 13 января 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 14 по Взлетной улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- По указанному адресу находится гараж размером 3 на 6 метров. В нем обгорел пол и обстановка на площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Также обгорели бампер и крышка багажника автомобиля "Школа", который находился в гараже.

Кроме того, в момент возгорания в гараже находился его хозяин. Мужчина получил ожоги. Спасатели оказали ему медицинскую помощь на месте ЧП.

Огонь был потушен спустя 20 минут после вызова. С пожаром боролись 10 человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается.