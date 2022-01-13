Более 30 тысяч елок на Новый год срубили в Ленинградской области

Более 30 тысяч ёлок срубили в Ленобласти к Новому году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для встречи Нового года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области срубили более 30,8 тысяч елок в областных лесничествах. Об этом 12 января 2022 года рассказали в комитете по природным ресурсам региона, который подвел итоги ежегодной новогодней кампании, по которой добыть праздничное дерево можно совершенно бесплатно.

- В период с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в лесничествах Ленобласти было заключено более 30,8 тысяч договоров-купли продажи, при условии наличия которых граждани могли самостоятельно и бесплатно срубить новогоднюю красавицу для собственных нужд, - рассказали в комитете.

Самыми популярными лесничествами стали Всеволожское - здесь заключено договоров на 4,9 тысячи елок, Ломоносовское - 3,7 тысяч елок, Гатчинское - 3,3 тысяч договоров на вырубку.

Также в этот период постоянно проводились рейды. В итоге было выявлено два случая незаконной рубки елей. По всем фактам приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.

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