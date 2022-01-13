СК завел дело после обнаружения трупа пенсионерки с выколотыми глазами в Петербурге

СК возбудил дело о жестоком убийстве пенсионерки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело после жуткого убийства пенсионерки в Красносельском районе города. Тело 84-летней женщины с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами был найден в ее квартире на улице Пионерстроя вечером 12 января.

- По факту обнаружения в квартире одного из домов по улице Пионерстроя тела местной жительницы 1937 года рождения с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

В тот же вечер полицейскими был задержан и подозреваемый – 46-летний сын убитой женщины. Мужчина страдает психическим расстройством, состоит на медицинском учете и лишь несколько месяцев назад вышел из больницы.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии, назначены необходимые по делу экспертизы. В том числе психиатрическая.