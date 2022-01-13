Северный участок ЗСД перекрыт из-за ДТП с бензовозом

Бензовоз опрокинулся на ЗСД. Фото: vk.com/spb_today

Северный участок Западного скоростного диаметра оказался временно перекрыт для движения транспорта. Причиной ограничений стало ДТП с опрокинувшимся бензовозом. Недоступен оказался отрезок в районе Белоострова.

- В связи с производством работ по устранению последствий ДТП после развязки с Новым шоссе в сторону «Скандинавии» перекрыто движение. Об открытии будет сообщено дополнительно, - сообщается в сообщении в мобильном приложении ЗСД.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута и использовать навигатор с указанием пробок.

В соцсетях водители также сообщают о затруднении на ЗСД.

- Грузовик упал на ЗСД в сторону Зеленогорска после последнего пункта оплаты. Пробка около километра, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».