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Происшествия13 января 2022 11:20

Прокуратура начала проверку после падения 17-летнего дворника-мигранта с крыши детсада в Петербурге

Парень получил тяжелые травмы головы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Дворник упал с крыши детского сада.

Дворник упал с крыши детского сада.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Невского района Петербурга начала проверку после ЧП в детском саду на улице Седова, где с крыши при чистке снега упал молодой дворник-мигрант. 17-летний парень получил тяжелые травмы головы и был срочно госпитализирован.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению закона при привлечении работника к труду, а также действиям лиц, ответственных за безопасное проведение работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что инцидент произошел днем 12 января. Пострадавшим оказался 17-летний гражданин Киргизии, работавший в одной из петербургских организаций, выполнявших по договору услуги по очистке крыши детского сада от снега.

У пострадавшего перелом основания черепа, а также другие травмы. Его состояние оценивается как тяжелое.

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