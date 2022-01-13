МЧС предупредило о снеге и сильном ветре в Петербурге 14 января

Ветер и мокрый снег накроют Петербург 14 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вместе с потеплением в Санкт-Петербург пришла непогода. Управление МЧС Северной столицы предупредило местных жителей о том, что в пятницу, 14 января 2022 года, в городе будет снежно и ветрено. При этом температура воздуха останется высокой для января.

- 14 января в Санкт-Петербурге местами ожидается снег, мокрый снег, ветер северо-западный, западный в порывах до 18 метров в секунду, - рассказали в МЧС по ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в Петербурге ожидается теплая погода, температура воздуха застынет около нуля. На дорогах будет опасный гололед.

Немного похолодает к субботе. 15 января в городе будет минус 1-3 градуса, небольшой снег и умеренный северо-западный ветер.

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