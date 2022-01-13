В Петербурге изменились правила выдачи лекарств онкобольным, которые лечатся на дому

Практически все противоопухолевые препараты теперь можно получить по электронным рецептам в аптеке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выдавать лекарства онкобольным, которые лечатся на дому, в этом году будут по-новому. Теперь получить таблетки, сделать некоторые уколы и капельницы можно будет самим, без поездки в стационар. В условиях пандемии коронавируса это изменение жизненно важно. Чтобы приехать в онкоцентр, сейчас необходимо сдать тест на коронавирус и еще несколько анализов. Делать это каждый раз, чтобы получить таблетки и поставить один укол - утомительно. Но и коронавирус не должен проникать в стационар - это смертельно опасно для онкобольных.

- Практически все противоопухолевые препараты, которые раньше выдавали в дневных стационарах - выведены в амбулаторное звено. Теперь пациенты могут получить их по электронным рецептам в аптеке, - рассказывает главный внештатный специалист-онколог Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Гладышев. - Среди этих препаратов есть инъекционные: например, ингибиторы костной резорбции. В условиях пандемии это имеет колоссальное значение. Думаю, в этом году проблему с выдачей лекарств, пусть не на 100%, но получится решить.

В 2022 году в Петербурге финансирование распределено в пользу закупки лекарств для амбулаторных онкобольных. Оно увеличилось на 1,5 миллиарда рублей. Закупки препаратов на этот год уже провели по плановым расчетам.

- Увеличится лекарственное обеспечение льготной категории граждан, которые страдают онкологическими заболеваниями - в 1,6 раза. С 2,5 миллиардов рублей до 4 миллиардов рублей. Именно эта сумма в текущем году будет направлена на эти цели, - отметил Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению.