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Общество13 января 2022 11:53

В метро Петербурга не будут дублировать указатели на узбекском и таджикском языках

Ранее подобные надписи появились в столичной подземки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Надписи в метро останутся только на русском и английском языках.

Надписи в метро останутся только на русском и английском языках.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен не пойдет по пути московского и не будет переводить информационные указатели на узбекский и таджикский языки. На данный момент это просто не соответствует правилам подземки.

- В правилах пользования говорится, что справочная информация и навигация для пассажиров дублируется только на английском языке. Других языков в списке нет, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

В метрополитене отметили, что в ближайшее время не планируют менять правила и дополнять надписи на языках, понятных для мигрантов из бывшего СССР.

Что касается надписей на английском, которые иногда вызывают вопросы своим переводом, то по ним метрополитен консультируется со специалистами топонимической комиссии Петербурга.