Более 380 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Еще более 380 человек с коронавирусом попали в больницы в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После новогодних праздников в Санкт-Петербурге начался рост заражений коронавирусом, а вместе с этим выросло и количество госпитализаций. По данным Смольного на 13 января 2022 года за минувшие сутки в больницах оказались более 380 человек. Однако количество выписанных пациентов больше.

- За сутки в городские больницы были госпитализированы 383 человека с коронарусом и пневмониями. Выписаны после лечения 419 пациентов, - рассказали в городской администрации.

Также в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 602 пациента. Еще 339 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Петербурге 18 больниц принимают больных коронавирусом. В них развернуто 8 тысяч коек, из которых заняты более 5,6 тысяч мест.

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