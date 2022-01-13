Петербурженка получила ожог груди, опрокинув на себя холодец

По неосторожности горячий бульон с мясом она вылила на себя

Вечером 12 января к петербургским медикам обратилась 35-летняя жительница города. Причиной визита стал термический ожог. Дело в том, что женщина хотела приготовить настоящий русский холодец, но застыть он не успел. По неосторожности горячий бульон с мясом петербурженка вылила на себя.

- Женщина сказала, что опрокинула на себя холодец. Врачи диагностировали у нее ожог в области груди первой-второй степени, - сообщил источник "КП-Петербург".

Вместо вкусного ужина петербурженка получила набор лекарств. В удовлетворительном состоянии ее отправили домой.