Мужчина из Петербурга попал в реанимацию после катания на коньках

К врачам мужчина отправился сразу после посещения катка Фото: Олег ЗОЛОТО

В городскую больницу города Сестрорецк обратился 44-летний житель города. К врачам мужчина отправился сразу после посещения катка. Именно там он и упал, получив серьезные травмы.

- Медики диагностировали у него ушиб головного мозга со сдавлением правого полушария и перелом основания черепа. В тяжелом состоянии его поместили в отделение реанимации. Сам мужчина пояснил, что упал во время катания на коньках, - сообщил источник "КП-Петербург".

Зимой травмпункты - это популярные места города. Кто-то получает травмы во время активного отдыха, а кто-то просто прогуливаясь по городу. Напомним, что недавно в больницу также попала 12-летняя петербурженка, которая сломала шею, упав головой в сугроб.