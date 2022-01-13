Юсуповский дворец Петербурга открыл вакансии для специалистов / Фото: Юсуповский дворец

У жителей Санкт-Петербурга появилась возможность поработать в настоящем дворце. Юсуповский дворец на Мойке 13 января 2022 года объявил о поисках руководителя для EVENT мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- У кандидата должен быть опыт работы от 5 лет в компаниях, осуществляющих организацию программ для эксклюзивных клиентов, а также высшее образование, - отметили в пресс-службе.

Специалист должен организовывать и проводить мероприятия, согласовывать программы, общаться с творческими и техническими коллективами, вести переговоры.

Вакансия предполагает полный рабочий день, но со смещенным графиком в зависимости от запланированных мероприятий. Время проведения мероприятий в основном в вечернее время, возможно в выходные и праздничные дни.