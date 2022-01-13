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Общество13 января 2022 12:56

Больной раком актрисе Александре Яковлевой удалили опухоль

Об этом звезда "Чародеев" рассказала "КП"
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Актриса перенесла операцию

Актриса перенесла операцию

Фото: СОЦСЕТИ

Больной последней стадией рака актрисе Александре Яковлевой провели сложную операцию в онкоцентре Москвы. Звезда "Чародеев" боролось с онкологией груди четыре последних года. Актриса перенесла тяжелый курс химиотерапии. Сообщали, что метастазы даже пошли в мозг. А потом Яковлева пропала на долгих четыре месяца. В последнее сообщении она писала, что попала в "онкоцентр".

"КП-Петербург" отыскала актрису Яковлеву. Оказалось, что все это время звезда "Чародеев" была сначала в онкоцентре Петербурга, а накануне ее перевезли на операцию в Москву.

- Мне провели операцию, удалили опухоль! - поделилась с "КП-Петербург" актриса. - Операция прошла успешно, очень даже успешно. Я сейчас себя чувствую хорошо.

В расширенном интервью "КП" актриса призналась, что в последнее время страдала от тяжелой депрессии. Сейчас ее поддерживают дочка.

Яковлева в ближайшее время планирует снять свой фильм.

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