Почти 3 тысячи ДТП за новогодние праздники произошло в Петербурге

Петербургские гонщики за время новогодних праздников почти три тысячи раз попали в ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время новогодних праздников в Санкт-Петербурге произошло почти три тысячи аварий. Причиной тому стали превышения скорости, а также гололед, ведь температура воздуха в городе переодически "прыгала". Об этом 13 января 2022 года со ссылкой на пресс-службу МВД пишут "Невские новости".

- За первые 10 дней января в Петербурге зафиксировано 2911 аварий. В них пострадали 57 человек, еще один погиб, - пишет издание.

Отметим, что и после выходных аварии в городе продолжились. Так, 11 января в Петербурге произошло 416 ДТП, в Ленинградской области - 65. В них пострадали девять человек, включая одного ребенка.

12 января статистика по авариям схожая: 412 ДТП в Петербурге и 83 в Ленинградской области. В итоге ранены 10 человек, в области пострадал ребенок.