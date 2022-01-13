Два человека погибли и четыре пострадали в лобовом ДТП в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткая авария произошла в Ленинградской области 13 января 2022 года. В четвертом часу дня на 350-м километре федеральной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Бокситогорском районе недалеко от поселка Сомино столкнулись две машины. Есть погибшие.

- Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибло два человека, четыре человека получили травмы, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На место смертельной аварии прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Также трасса в месте аварии полностью перекрыта. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут в связи с новыми обстоятельствами.