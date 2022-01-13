Первая тройня в новом году родилась в Петербурге

30-летняя петербурженка родила сразу троих дочек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу три девочки-близняшки появились на свет в петербургском роддоме №17. Малышек на сроке в 37 недель родила 30-летняя жительница города на Неве. Сами роды прошли при помощи кесарева сечения и завершились успешно. Мама и малышки чувствуют себя хорошо.

- В Петербурге родилась первая тройня 2022 года! В роддоме №17 у 30-летней Анастасии Степановой на свет появились три девочки: Аглая весом 2260 граммов, Аделаида весом 2570 граммов и Зоя весом 1980 граммов, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Для мамы роды стали третьими, а дочки - третьим, четвертым и пятым ребенком. В семье уже есть 5-летний мальчик и девочка в возрасте трех лет.

Отметим, что это второе радостное событие, связанное с родами за два дня. Накануне Комздрав рассказал о 33-летней петербурженке, которая родила десятого ребенка. Причем в десятой палате роддома №10.