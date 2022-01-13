Окровавленную детскую куртку нашли в лесу под Петербургом

Полиция выясняет, что произошло в лесу под Приозерском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крайне странное происшествие произошло в Приозерском районе Ленинградской области. В лесу неподалеку от поселка Громово местные жители нашли детскую куртку, лежавшую в луже крови. На место срочно прибыли сотрудники полиции.

- Проведенный анализ показал, что кровь принадлежит животному, - сообщает источник «КП-Петербург».

При этом розовая курточка, которую можно было принять за одежду для собак, именно детская.

Что именно произошло в лесу у очистных сооружений, выясняют правоохранительные органы. На данный момент заявлений о пострадавших животных или детях не поступало.