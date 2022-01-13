Петербургское объединение рестораторов «Рестоград» распалось из-за конфликта с противниками QR-кодов

Коды внесли раздор в ряды рестораторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское объединение «Рестоград», в которое входили крупные представители ресторанного бизнеса, потеряло большую часть своих членов. Об распаде организации стало известно 13 января. А причиной тому стала встреча организатора карты сопротивления QR-кодам Александра Коновалова с бизнес-омбудсменом Петербурга. На ней присутствовал и представитель «Рестограда».

- Наша позиция — никаких переговоров, контактов с теми, кто открыто призывает к несоблюдению закона и сопротивлению властям, быть не может, - приводит слова одного из представителей вышедших из «Рестограда» сетей РБК-Петербург.

Бизнесмены не во всем согласны с ограничениями Смольного, но не хотят иметь дело с теми, кто открыто нарушает правила и тем самым бросает тень на все сообщество.

Известно, что «Рестоград» покинули такие крупные сети, как «Токио-сити», «Бахрома», «Русская рыбалка». Они перешли в общероссийскую Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО).