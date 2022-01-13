Петербургские врачи спасли девочке руку, оторванную винтом лодки

Хирурги педуниверситета 11 часов собирали руку девочки, попавшую в винт аэролодки. Фото: gpmu.org

Микрохирурги Санкт-петербургского педиатрического государственного медуниверситета спасли руку 12-летней девочки. Страшную травму юная жительница Новгородской области получила во время прогулки по замерзшей реке с родителями – конечность затянуло в винт аэролодки.

- Несчастный случай произошел 19 декабря. Прогулка уже заканчивалась,12-летняя Саша и ее младший брат собирались домой. Выйдя из лодки, девочка оказалась рядом с пропеллером, который приводит в движение судно на воздушной подушке. Саша до сих пор не может объяснить, каким образом ее рука попала в механизм, - сообщает пресс-служба университета.

Огромный винт просто изрубил руку девочке. Были перебиты кости, сосуды и сухожилия. Конечность фактически была ампутирована и висела только на коже. Ребенка срочно доставили в больницу Великого Новгорода. Там медики обработали раны, но провести тончайшую операцию, чтобы восстановить кровоснабжение руки и сохранить ее, медики не могли. Подобное оборудование было лишь в Петербурге.

Сашу три часа везли на скорой в Северную столицу – лететь вертолетом не дала погода. Здесь девочку приняли уже вечером. И 11 часов хирурги университета буквально по кусочкам сшивали ткани и сосуды.

По счастью, практически все прижилось, речи об ампутации уже не идет. Через месяц после ЧП девочка чувствует себя хорошо. Саша уже хочет домой, чтобы вновь заниматься своим любимым карате.