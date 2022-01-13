Власти Санкт-Петербурга повысили ставки по аренде городской недвижимости

В 2022 году в Петербурге выросли ставки аренды городской недвижимости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга объявили о повышении ставки по аренде городской недвижимости в 2022 году. Арендаторам придется платить больше на 0,4%. Об этом предупредили в пресс-службе «Имущества Санкт-Петербурга». Индекс ставки уже установили путем подписания соответствующего постановления правительства. Речь только об объектах нежилого фонда, которые принадлежат городу.

- Индекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы за городское имущество теперь составляет 1,04 по отношению к ставке арендной платы, действующей в 2021 году, - отмечают в госучреждении.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что цены в Северной столице России выросли на 8,7% за 2021 год. Причем по показателю инфляции Санкт-Петербурга обогнал даже Москву.