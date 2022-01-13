В Петербурге 73 ребенка болеют коронавирусом, четверо из них в тяжелом состоянии

Более 64 тысяч детей переболели коронавирусом за все время пандемии в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 73 ребенка болеют коронавирусом, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. О данных на начало 2022 года сообщили аппарате Анны Митяниной, уполномоченного по правам ребенка в Северной столице. Все зараженные ковидом ребята находятся в Детской больнице №5 имени Филатова. Всего в медучреждении лежат 266 детей, но инфекцию подтвердили только у 73 человек.

- В тяжелом состоянии 4 ребенка, в среднетяжелом – 69. В стационар госпитализируют несовершеннолетние всех возрастов, от рождения до 17 лет включительно. Среди тяжелых пациентов – дети с серьезными сопутствующими патологиями, - рассказывают в пресс-службе детского омбудсмена.

Медики заверяют, что болезнь у детей, зараженных коронавирусом, в большинстве случаев протекает с обычными респираторными проявлениями вроде насморка и кашля. Лишь в 15% у петербургских детей диагностировали пневмонию. К слову, за все время пандемии в Северной столице переболели коронавирусом 64,5 тысячи несовершеннолетних.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: