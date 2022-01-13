Стало известно, чья кровь была на детской куртке, найденной в лесу под Петербургом

В окровавленной детской куртке, найденной под Петербургом, "обвинили" кабана. Фото: vk.com/n_svirsky (архив)

Стало известно, чья кровь была на детской куртке, которую нашли в лесу под Петербургом. Напомним, бесхозную верхнюю одежду небольшого размера обнаружили возле поселка Громово, что находится в Приозерском районе Ленобласти. Местные жители сообщили о подозрительной находке в полицию.

Людей, мягко говоря, насторожило, что розовую куртку нашли припорошенной в снегу, да и сама она была окровавленной. Очевидцы рисовали в голове страшные картины, но обошлось без криминала.

- Куртка действительно детская. Но рядом обнаружены следы кабана. Проведенный анализ показал, что кровь тоже его. Куртка старая, оказалось, что уже неделю валяется, как говорят местные жители, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.