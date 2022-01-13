«Петростат» объяснил сокращение численности населения Петербурга

В Петербурге сократилась численность населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «Петростате» отчитались о сокращении численности населения Петербурга на 7 тысяч человек. Соответствующие данные ведомство привело за период с января по октябрь 2021 года. В процентах сокращение выглядит не так велико – жителей Северной столицы стало меньше лишь на 0,1%. По информации «Петростата» на 1 ноября 2021 года в Северной столице проживало более 5,3 млн человек.

- Сокращение численности населения произошло из-за естественной убыли, которая в январе-октябре 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года – на 13 490 человек, - объясняют в «Петростате».

При этом миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль горожан только на 72%. Не исключено, что на это до сих пор влияет пандемия. Еще из любопытного – в Петербурге с января по октябрь 2021 года родились 44 600 малышей, в то время как скончались 69 347 человек.