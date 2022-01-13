В Петербурге построят еще один вместительный концертный зал

В Петербурге могут построить новый концертный зал. Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге хотят построить еще один вместительный концертный зал для культурно-развлекательных мероприятий. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, одним БКЗ «Октябрьским» в городе нельзя ограничиваться, потому что его не хватает для пятимиллионного мегаполиса. Смольный уже нашел инвестора в лице банка. В течение января стороны подпишут договор о своих намерениях.

- У нас есть БКЗ «Октябрьский». Он замечательный, его любят горожане. Но один концертный зал – это мало. Строительство нового концертного зала будет настоящим подарком петербуржцам, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Конкретных дат по реализации проекта не называют. У будущего концертного зала пока нет даже эскиза.