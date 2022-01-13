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Звезды13 января 2022 17:30

В Петербурге построят еще один вместительный концертный зал

Смольный нашел инвестора для реализации «коллеги» БКЗ «Октябрьский»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге могут построить новый концертный зал.

В Петербурге могут построить новый концертный зал.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге хотят построить еще один вместительный концертный зал для культурно-развлекательных мероприятий. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, одним БКЗ «Октябрьским» в городе нельзя ограничиваться, потому что его не хватает для пятимиллионного мегаполиса. Смольный уже нашел инвестора в лице банка. В течение января стороны подпишут договор о своих намерениях.

- У нас есть БКЗ «Октябрьский». Он замечательный, его любят горожане. Но один концертный зал – это мало. Строительство нового концертного зала будет настоящим подарком петербуржцам, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Конкретных дат по реализации проекта не называют. У будущего концертного зала пока нет даже эскиза.