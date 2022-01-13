Приморский проспект погрузился во тьму из-за сбитой опоры освещения

Приморский проспект в Петербурге остался без уличного освещения из-за аварии. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Уличное освещение пропало на Приморском проспекте вечером в четверг, 13 января, в Петербурге. Об этом «Комсомолке» сообщила читательница Ирина, попавшая в длинную пробку на дороге. По словам женщины, все из-за аварии – грузовик влетел в столб и перевернулся. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

- Грузовик перевернулся возле автосалона KIA. Вечер такой приятный, что не описать. Огромная пробка, домой не попасть, - сетует читательница «КП-Петербург».

В «Ленсвете» рассказали «Комсомолке», что в курсе проблемы.

Вот и виновник "праздника". Фото: СОЦСЕТИ

- Опору освещения сбили, поехала бригада разбираться. По времени устранения не можем сориентировать, - сообщили «КП-Петербург» в аварийной службе учреждения.

Добавим, что о состоянии здоровья водителя грузовика пока не сообщается. ГИБДД официально не комментировало ДТП.